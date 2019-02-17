Пропавшего в Воронежской области 15-летнего подростка объявили в федеральный розыск

СЕГОДНЯ 18:22 2019-02-17T18:22:11+03:00

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Полицейские и следователи просят воронежцев и жителей региона помочь в поисках без вести пропавшего 15-летнего Астахова Максима Юрьевича. Юноша пропал утром 15 февраля: пошел в школу, но на занятиях так и не появился.

Раньше Максим никогда не уходил из дома, но в этот раз у родных и следователей есть основание предполагать, что он мог отправиться в другой город. Молодой человек взял с собой деньги. Его объявили в федеральный розыск. Следователи сообщают, что Максим может находиться не только в Воронежской, но и в соседней Белгородской области.

Приметы молодого человека: на вид 14-16 лет, рост 178 см, худощавого телосложения, волосы прямые, короткие, темного цвета, глаза серые, брови прямые. Особые приметы на шее сзади крупная родинка.

Был одет в куртку - пуховик с капюшоном синего цвета, джинсы, вязаную шапку синего цвета с зеленой буквой М, кроссовки черного цвета с красно-желтой полосой. При себе имел рюкзак темно-синего цвета и денежные средства. Может находиться как на территории Воронежской, так и Белгородской областей.Полиция и следственные органы просят всех граждан, обладающих какой-либо информацией о месте нахождения подростка, сообщить по телефонам: 8(47391) 4-60-40, 8-952-955-13-67, 8(47391) 4-74-83 или 02. Конфиденциальность гарантирована.

ИСТОЧНИК KP.RU