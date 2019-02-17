Выбираем самого наглого автохама Воронежа на радио "КП"

СЕГОДНЯ 17:40 2019-02-17T17:44:51+03:00

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Иногда кажется, что автомобиль - это источник черной магии. Едва люди прикоснутся к ручке водительской двери, едва устроятся на кресле, едва вставят ключ в замок - происходит страшная трансформация. Интеллигентный мужчина начинает неистово сигналить всем неспешным, молодая студентка открывает в себе знание русского мата, а пожилая женщина хватает припрятанную под сиденьем бейсбольную биту и идет выяснять отношения с тем, кто перестроился перед ее машиной, не включив поворотник...

Почему за рулем люди меняют облик? Почему в Воронеже так часто нарушают правила? Где больше хамов - здесь или в соседних регионах? Как успокоить человека, который намерен разбить вам лобовое стекло?

На эти и другие вопросы мы будем отвечать вместе с экспертами - представителем ГИБДД и психологом - в прямом эфире радио "КП" (Воронеж, 97.7). 17 февраля с 13.05 мы будем ждать ваших историй о хамстве на дорогах по телефону студии 261-11-56. Те, кто не хочет ждать, могут прямо сейчас оставить свой вопрос или пример в комментариях к этой заметке или "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU