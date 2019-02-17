Еще одна ледяная глыба упала на жительницу Воронежа

СЕГОДНЯ 17:20 2019-02-17T17:20:06+03:00

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Второе за выходные ЧП, связанное с падением наледи на пешехода, произошло в Ленинском районе Воронежа. В середине дня в воскресенье, 17 февраля, наледь сорвалась в карниза дома №90а по улице 20-летия Октября и попала по голове девушке лет 18-ти. Очевидцы трагедии вызвали медиков. Пострадавшую забрали в больницу. Насколько серьезные травмы она получила, пока не известно. Одни очевидцы сообщают, что девушка была в сознании, другие – что нет.

Раньше в тот же день на тротуар упала колонна с дома, расположенного на углу улицу Ф.Энгельса. А в субботу, 17 февраля, от падения наледи пострадала женщина на Ленинском проспекте.

ИСТОЧНИК KP.RU