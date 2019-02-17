2019-02-17T17:02:52+03:00
Происшествия

На Ленинском проспекте Воронежа столкнулись две иномарки, пострадали три человека

Раненых доставили в больницу
Елена ФЕДЯШЕВА
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Полиция выясняет обстоятельства ДТП.Полиция выясняет обстоятельства ДТП.Фото: из архива «КП»
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В субботу, 16 февраля, в 22.05 на Ленинском проспекте у дома №43а столкнулись два автомобиля. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, 29-летний водитель «Шевроле Круз», поворачивая с улицы Ильича на переулок Ольховый, не уступил дорогу встречному «Пежо-206». В результате ДТП травмы получили 31-летний водитель «Пежо», 44 летний мужчина и 38- летняя женщина, пассажиры машины. Их забрала скорая помощь.

32-летний водитель Peugeot, а также его пассажиры – 45-летний мужчина и 38-летняя женщина. Их с травмами доставили в больницу.

За сутки в четырех ДТП, зарегистрированных на территории региона, пострадали пять человек. Всего на дорогах произошло 115 аварий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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