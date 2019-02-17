Восемь лет тюрьмы грозит воронежцу за побитого собутыльника

СЕГОДНЯ 16:04 2019-02-17T16:04:37+03:00

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Медики БСМП сообщили в полицию о новом пациенте, доставленном в стационар из квартиры на улице 9 Января. У 39-летнего мужчины диагностировали ушиб головного мозга. Оперативники организовали проверку, которая позволила восстановить картину преступления. Выяснилось, что накануне вечером мужчины распивали спиртные напитки. На почве личной неприязни между ними возникла ссора, а затем и драка, в ходе которой один нанес другому травму головы.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 38-летний житель Советского района, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - По данному возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU