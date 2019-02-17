В Воронеже снова усилится ветер

СЕГОДНЯ 15:04 2019-02-17T15:04:47+03:00

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Последние сутки в Воронеже практически не стихает сильный ветер, который начался в пятницу. В ближайшие сутки шквал еще усилится, сообщили спасатели со ссылкой на прогноз областного гидрометцентра. По данным синоптиков, в период с 18.00 17 февраля до 18.00 19 февраля на территории Воронежской области ожидается северо-западный ветер 13-18 метров в секунду. Днем в понедельник, с 09.00 до 18.00 отдельные порывы могут достигать 24 метров в секунду.

Спасатели просят жителей региона укрепить конструкции на своих подворьях, обращать внимание на целостность селей ЛЭП, не стоять под рекламными щитами и другими неустойчивыми конструкциями, не оставлять машины вблизи больших деревьев.

Главное управление МЧС России по Воронежской области напоминает, что при возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: «101» или «112», телефон доверия – 8(473)277-99-00.

ИСТОЧНИК KP.RU