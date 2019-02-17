2019-02-17T14:44:48+03:00
Происшествия

В центре Воронежа на тротуар рухнула колонна дома

Только чудом в многолюдном месте не оказалось прохожих
Елена ФЕДЯШЕВА
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В воскресенье, 17 февраля, на углу улиц Феоктистова и Фридриха Энгельса на тротуар обрушилась бетонная колонна. Этот декоративный элемент соединял балконы двух этажей на фасаде здания. Остается только радоваться, что воскресным днем в этом всегда многолюдном месте (здесь находится популярный ресторан японской кухни) не оказалось пешеходов и никто не пострадал. К месту ЧП сразу съехались оперативные службы, а горожане разместили в соцсетях фотографии последствий обрушения.

Очевидцы рассказали, что несколько лет назад от фасада уже отваливалась такая же колонна. На одном из фото видно, что и соседний элемент декора находится в столь же угрожающем состоянии.

Обсуждая инцидент, горожане отметили, что регулярно сдают взносы на капитальный ремонт здания, но работы не проводят. В этой ситуации некоторые даже высказались за снос этого наследия сталинского ампира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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