Музей Бунина откроют в Воронеже в сентябре 2020 года

СЕГОДНЯ 14:30 2019-02-17T14:30:37+03:00

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15 февраля в Москве прошло заседание оргкомитета по подготовке празднования 150-летия со дня рождения прославленного писателя и Нобелевского лауреата Ивана Бунина. Юбилейные мероприятия пройдут в период с 2019 по 2020 годы. В них примет участие и Воронеж - город, где родился Иван Бунин. В столице Черноземья к юбилейной дате приурочат открытие дома-музея писателя. Он станет филиалом литературного музея. Откроют Бунинский дом на проспекте Революции в сентябре 2020 года.

В программе юбилейных мероприятия в Воронежской области еще более 60 культурных событий. В том числе круглый стол «Иван Бунин: взгляд из XXI века», молодежный конкурс художественного слова, творческий вечер «Поэзия и проза любви. Иван Бунин», фестиваль книги, музыкальный фестиваль.

ИСТОЧНИК KP.RU