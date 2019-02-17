2019-02-17T13:43:45+03:00
Общество

В Калаче Воронежской области провели смотр сил и средств для борьбы с паводком

Этот район больше всего пострадал от подтопления год назад
Елена ФЕДЯШЕВА
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В прошлом году Калачеевский район больше других пострадал от паводкаВ прошлом году Калачеевский район больше других пострадал от паводкаФото: из архива «КП»
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Оперативные службы Калача проверяют готовность к действиям в условиях паводка. В воскресенье, 17 февраля, на площади Ленина состоялся смотр сил и средств, необходимых доя организации пропуска паводковых вод. В смотре приняли участие «Калачеевские электрические сети" , МП «Районное водоснабжение», филиал в г. Калаче ОАО "Газпром газораспределение Воронеж", ПСЧ-40 по охране Калачеевского района и ряд других специализированных организаций. Готовность к паводку показали также чиновники Калача и Забродненского сельского поселения.

Мероприятие завершилось совещанием комиссии по ЧС, на котором представители ведомств и администрации обсудили вопросы готовности к паводку на территории населенных пунктов района.

Напомним, спасатели и синоптики прогнозируют в этом году рекордный паводок в Калачеевском районе. А в прошлом году именно здесь от разлива и подтопления пострадало больше всего домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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