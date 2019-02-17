Пытаясь сдать квартиру, воронежский пенсионер перевел мошенникам 120 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:40 2019-02-17T12:40:25+03:00

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67-летний житель Воронежа разместил на сайте объявлений сообщение о сдаче в аренду жилья. Вскоре пенсионеру позвонил мужчина и, представившись военнослужащим из калининградской области, сообщил, что хочет снять квартиру, но для отчетности ему необходимо предоставить банковский чек. А получить необходимый документ, якобы, можно через банкомат. Следуя, инструкциям «арендатора», мужчина отправился в банк и совершил ряд операций на банкомате, в результате которых с его счета исчезли 120 тысяч рублей.

Обнаружив обман, потерпевший поспешил в полицию и написал заявление.

- В настоящее время по данному факту возбудили уголовное дело по статье «мошенничество», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. – Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого.

Полиция призывает граждан соблюдать бдительность при переводе, либо зачислении денежных средств, в том числе, с помощью мобильных приложений банков, а также при приобретении товара на интернет-сайтах и прочих действиях, которые могут привести к хищению денежных средств с банковских счетов.

ИСТОЧНИК KP.RU