2019-02-17T11:41:54+03:00
Происшествия

В Воронежской области рыбак нашел труп мужчины

Тело лежало в реке Тихая Сосна
Елена ФЕДЯШЕВА
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В субботу, 16 февраля 2019 года, житель Острогожского района во время рыбалки на реке Тихая Сосна наткнулся на труп мужчины, на вид ему лет 50. Тело лежало недалеко от берега. На первый взгляд, следы насильственной смерти отсутствовали.

Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. На месте работают следователи. Им предстоит выяснить обстоятельства и причину гибели, а также установить личность покойного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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