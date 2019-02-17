В Воронежской области рыбак нашел труп мужчины

СЕГОДНЯ 11:41 2019-02-17T11:41:54+03:00

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В субботу, 16 февраля 2019 года, житель Острогожского района во время рыбалки на реке Тихая Сосна наткнулся на труп мужчины, на вид ему лет 50. Тело лежало недалеко от берега. На первый взгляд, следы насильственной смерти отсутствовали.

Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. На месте работают следователи. Им предстоит выяснить обстоятельства и причину гибели, а также установить личность покойного.

ИСТОЧНИК KP.RU