В Воронеже целая семья отравилась угарным газом
Четыре человека, в том числе двое детей, оказались в больнице
фото: ГКСЭ
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Утром в субботу, 16 февраля, «неотложка» получила вызов по адресу: переулок Прохоровский, 13 микрорайона Подгорное. В частном доме обнаружили целую семью с признаками отравления угарным газом – двое детей 15 и шести лет и двое взрослых – 64 и 61 года. Пострадавших срочно доставили в медицинское учреждение, где они проходят лечение.
Эксперты выясняют причины ЧП. Спасатели напоминают воронежцам о необходимости соблюдения правил эксплуатации бытовых газовых приборов, недопустимости самостоятельного их монтажа и своевременном обследовании дымоходов и вентиляционных шахт.
ИСТОЧНИК KP.RU