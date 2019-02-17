2019-02-17T10:16:13+03:00
Происшествия

На жительницу Воронежа упала сосулька

Женщина попала в больницу
Елена ФЕДЯШЕВА
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Пострадавшую забрала скорая помощьПострадавшую забрала скорая помощьФото: из архива «КП»
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В субботу, 16 февраля, в Воронеже от падения наледи пострадал еще один пешеход. На этот раз сосулька рухнула на голову пенсионерки на Ленинском проспекте. Женщина получила черепно-мозговую травму. Врачи скорой помощи доставили пострадавшую в больницу. Ее состояние оценивается как среднетяжелое, сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС.

Это уже не первое в этом году ЧП, связанное с падением наледи. От сосулек страдают не только люди, но и машины. Об опасной наледи нужно сообщать в УК, обслуживающую дом. Если компания не принимает мер, звоните в Государственную жилищную инспекцию Воронежской области - 212-59-44.

ИСТОЧНИК KP.RU

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