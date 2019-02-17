В «Каменной степи» под Воронежем спасают от голодной смерти косуль

СЕГОДНЯ 08:48 2019-02-17T08:48:24+03:00

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Государственные инспекторы Воронежского заповедника, который в 2009 году принял в оперативное управление заказник «Каменная степь», заметили на его территории изможденных голодом и обессиленных косуль. Животные не в силах на исходе зимы преодолевать огромные сугробы на пути к привычным местам кормления. Да и саму пищу скрывает толстый слой снега.

Чтобы помочь косулям пережить зиму, госинспекторы Воронежского заповедника, несущие службу в заказнике, решили установить на подведомственной территории подкормочные площадки.

- Сейчас госинспекторы очищают подходы к подкормочным площадкам. А с кормами помогают местные организации и фермеры, - рассказали в пресс-службе Воронежского заповедника им. В.Пескова.

ИСТОЧНИК KP.RU