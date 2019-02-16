В Воронеже владелец «Нивы» показал суровую парковку на сугробе
Так авто не мешает пешеходам
Фото: скриншот соцсети.
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В Воронеже парковка горожан часто становится темой для обсуждения в соцсетях. Только на этот раз ее не ругают, ей восхищаются. Владелец «Нивы» сумел забраться на сугроб. Таким образом авто не мешало ни водителям, ни пешеходом. Снимок опубликовали в популярной группе накануне.
- Мастер парковки, или какая должна быть машина, - написал автор фото.
Водитель показал, на каких автомобилях зимой нужно ездить по Воронежу.
ИСТОЧНИК KP.RU