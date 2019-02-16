2019-02-16T19:57:36+03:00
Происшествия

Воронежцы массово попадаются на уловки мошенников в интернете

Полиция разыскивает подозреваемых
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: Юлия ДИДЕНКО
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За сутки в городских отделах полиции сотрудники возбудили несколько уголовных дел по фактам мошенничества в Сети. Местные жители размещали информацию о купле-продаже товаров и предоставлении услуг.

Так, 62-летняя пенсионерка с улицы Циолковского хотела продать в интернете свой дом. Ей позвонил незнакомец и пообещал купить жилье. Злоумышленник предложил женщине произвести оплату на банковскую карту через банкомат. Следуя его указаниям, горожанка осуществила ряд операций, после которых с ее карты списали 170 тысяч рублей.

А 54-летний житель Центрального района собирался преобрести телевизор в одном из интернет-магазинов. После размещения заявки на его телефон поступил звонок от якобы сотрудника магазина, который попросил заранее оплатить товар. Горожанин перевел по указанным на сайте реквизитам 31 тысячу, а позже понял, что его обманули. Телефон «горячей линии» оказался недоступен, а страница интернет-магазина заблокирована. Спустя несколько дней, мужчина обратился в полицию.

В настоящее время по всем фактам мошенничества сотрудники возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьей 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют жителям города проявлять бдительность и повышенную осторожность при переводе денег и оформлении покупок на неизвестных сайтах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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