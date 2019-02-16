2019-02-16T18:42:23+03:00
Общество

В Воронеже жителям дома на улице Иркутской вернули деньги после перерасчета оплаты за ЖКХ

Сумма выплат составила 83 тысячи
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже жителям многоквартирного дома № 21 по улице Иркутской вернули деньги после перерасчета оплаты за услуги ЖКХ. Горожанам выплатили 83 тысячи рублей. Об этом сообщили на сайте Госжилинспекции по региону в пятницу, 15 февраля.

Воронежцы обратились по вопросу правомерности начисления платы за коммунальные ресурсы. Жилинспектор отдела надзора провел внеплановую проверку. Выяснилось, что ООО «Город» в период с мая 2017 года по июль 2018 года производило начисление платы за электроэнергию, холодную и горячую воду, исходя из показаний общедомовых приборов учета. Это является нарушением ч. 9.2 ст. 156 Жилищного кодекса РФ (размер платы за помещение).

ООО «Город» исполнило предписание ГЖИ и вернуло жителям деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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