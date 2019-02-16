В Воронеже жителям дома на улице Иркутской вернули деньги после перерасчета оплаты за ЖКХ
В Воронеже жителям многоквартирного дома № 21 по улице Иркутской вернули деньги после перерасчета оплаты за услуги ЖКХ. Горожанам выплатили 83 тысячи рублей. Об этом сообщили на сайте Госжилинспекции по региону в пятницу, 15 февраля.
Воронежцы обратились по вопросу правомерности начисления платы за коммунальные ресурсы. Жилинспектор отдела надзора провел внеплановую проверку. Выяснилось, что ООО «Город» в период с мая 2017 года по июль 2018 года производило начисление платы за электроэнергию, холодную и горячую воду, исходя из показаний общедомовых приборов учета. Это является нарушением ч. 9.2 ст. 156 Жилищного кодекса РФ (размер платы за помещение).
ООО «Город» исполнило предписание ГЖИ и вернуло жителям деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU