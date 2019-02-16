В Воронеже вместо дорог во льду коммунальщики посыпают песком сугробы

СЕГОДНЯ 17:43 2019-02-16T17:54:50+03:00

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В Воронеже вместо обледенелой дороги коммунальщики решили засыпать песком сугробы. Такую странную ситуацию горожане заметили в одном из дворов на улице Пеше-Стрелецкой. Фото местные жители опубликовали в популярной группе в соцсети.

- Самая безопасная улица Воронежа. Спасибо коммунальщикам, - подписал снимок автор.

В комментариях воронежцы отметили, что рядом с этим местом находится детский садик, и ежедневно там проходит множество людей. Вот только по сугробам горожане пробираться не собираются. Другие местные жители рассказали, что по их маршрутам передвигаться можно только на коньках, и коммунальщики к ним вообще не заходили.

ИСТОЧНИК KP.RU