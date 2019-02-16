2019-02-16T17:54:50+03:00
Общество

В Воронеже вместо дорог во льду коммунальщики посыпают песком сугробы

Странную ситуацию горожане заметили на участке улицы Пеше-Стрелецкой
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: скриншот в соцсети.Фото: скриншот в соцсети.
Изменить размер текста:

В Воронеже вместо обледенелой дороги коммунальщики решили засыпать песком сугробы. Такую странную ситуацию горожане заметили в одном из дворов на улице Пеше-Стрелецкой. Фото местные жители опубликовали в популярной группе в соцсети.

- Самая безопасная улица Воронежа. Спасибо коммунальщикам, - подписал снимок автор.

В комментариях воронежцы отметили, что рядом с этим местом находится детский садик, и ежедневно там проходит множество людей. Вот только по сугробам горожане пробираться не собираются. Другие местные жители рассказали, что по их маршрутам передвигаться можно только на коньках, и коммунальщики к ним вообще не заходили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже владелец «Нивы» показал суровую парковку на сугробе
Воронежцы массово попадаются на уловки мошенников в интернете
В Воронеже жителям дома на улице Иркутской вернули деньги после перерасчета оплаты за ЖКХ
В Воронеже вручили медали воинам-интернационалистам
В Воронеже просившие прикурить серийные грабители попались на еще одном преступлении
В Воронеже пенсионерка, не дождавшись УК, бросилась сама очищать козырьки подъезда от снега
Специалисты выяснили причину «осадков» из шелухи семечек в воронежском райцентре
МЧС предупреждает воронежцев о сильном ветре
В воронежском зоопитомнике у двух пар диких кабанов родились малыши
В Воронежской области ищут пропавшего по дороге в школу 14-летнего подростка
В Воронежской области из-за антисанитарии на 30 суток закрыли столовую
Воронежцы показали жуткие условия существования в ветхом квартале
Воронежский «Факел» победил эстонскую «Левадию» и занял третье место в группе
В Воронеже женщине решили заплатить за подхваченный на работе туберкулез 500 тысяч рублей