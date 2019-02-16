В Воронеже вручили медали воинам-интернационалистам
15 февраля в управе Ленинского района Воронежа состоялось вручение юбилейных медалей посвященных 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
Приветствуя собравшихся ветеранов, Сергей Корчевников сказал:
- 15 февраля 1989 года значимая страница отечественной и мировой истории. День завершения вывода советских войск из Республики Афганистан навсегда останется в памяти ветеранов той войны и всего нашего народа. Мы отдаем дань искреннего уважения всем, кто с честью прошел сквозь суровые испытания, кто нелегким ратным трудом, нередко и ценой собственной жизни, доказал верность Родине и присяге.
Сергей Викторович пожелал бойцам доброго здоровья, мира, благополучия и вручил заслуженные награды. В завершении собравшиеся посмотрели документальный фильм о событиях, участниками которых когда-то были они сами.
Торжественные мероприятия по вручению наград продолжатся. Следующее состоится 26 февраля в управе района. Всего в Ленинском районе проживают 224 участника Афганской войны.
ИСТОЧНИК KP.RU