В Воронеже просившие прикурить серийные грабители попались на еще одном преступлении

СЕГОДНЯ 15:37 2019-02-16T15:42:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже задержали двух серийных грабителей, которые нападали на состоятельных мужчин. Злоумышленники сначала просили прикурить, а затем избивали жертву и силой забирали сумки с деньгами и банковскими картами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 16 февраля.

Ранее сообщалось, что около девяти часов вечера мужчины 33 и 59-лет напали на жителя Коминтерновского района. По своей стандартной схеме они сначала попросили прикурить, а затем ударили жертву со спины и отобрали деньги и карточки. Ими они расплатились в магазине за продукты и алкоголь. Ущерб составил около 8 тысяч рублей.

И вот недавно полицейские выяснили, что парочка совершила еще одно преступление. На этот раз в Советском районе. 31 января около шести часов вечера они напали на улице Героев Сибиряков на 50-летнего воронежца, избили его и похитили сумку, в которой находился мобильный телефон и банковская карта. Также как и в предыдущем случае, с похищенной банковской карты, подозреваемые произвели оплату продуктов и алкоголя.

По данному факту сотрудники полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Теперь им грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU