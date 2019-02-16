В Воронеже пенсионерка, не дождавшись УК, бросилась сама очищать козырьки подъезда от снега
В Воронеже пенсионерка забралась на козырек подъезда дома №30 на Бульваре Победы, чтобы очистить его от снега и наледи. Видимо, бабушка не дождалась, пока это начнут делать сотрудники управляющей компании, и решила убрать все сама. Фото процесса местный житель опубликовал в популярной группе в соцсети.
- Юго-западный район. Куда смотрит управляющая компания? И почему старенькая бабушка должна сама лезть на козырёк подъезда и делать работу, которую должны делать сотрудники УК? - подписал фото горожанин.
В комментариях мнения воронежцев разделились. Кто-то равнодушно отнесся к поступку пенсионерки, посчитав, что никто ее туда лезть не заставлял. Остальные же посочувствовали ей и решили, что бабушка обращалась за помощью в службы, но ответа так и не получила.
ИСТОЧНИК KP.RU