В Воронеже пенсионерка, не дождавшись УК, бросилась сама очищать козырьки подъезда от снега

СЕГОДНЯ 14:33 2019-02-16T14:34:51+03:00

Для этого бабушка забралась на навес на Бульваре Победы

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В Воронеже пенсионерка забралась на козырек подъезда дома №30 на Бульваре Победы, чтобы очистить его от снега и наледи. Видимо, бабушка не дождалась, пока это начнут делать сотрудники управляющей компании, и решила убрать все сама. Фото процесса местный житель опубликовал в популярной группе в соцсети.

- Юго-западный район. Куда смотрит управляющая компания? И почему старенькая бабушка должна сама лезть на козырёк подъезда и делать работу, которую должны делать сотрудники УК? - подписал фото горожанин.

В комментариях мнения воронежцев разделились. Кто-то равнодушно отнесся к поступку пенсионерки, посчитав, что никто ее туда лезть не заставлял. Остальные же посочувствовали ей и решили, что бабушка обращалась за помощью в службы, но ответа так и не получила.

ИСТОЧНИК KP.RU