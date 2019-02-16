Специалисты выяснили причину «осадков» из шелухи семечек в воронежском райцентре
Специалисты Роспотребнадзора выяснили, почему город Лиски накрывает шелухой от семечек и сажей. Виновником появления необычных «осадков», как и предполагали местные жители, является местный маслоэкстракционный завод. Об этом сообщили активисты «Гражданского контроля».
По словам общественников, подозрения на проблемы с системой фильтрации также оказались верными. Санинспекторы выявили на предприятия нарушения в работе по контролю качества атмосферного воздуха и очистки дымовых газов.
- Юридическое лицо ОАО «МЭЗ «Лискинский» привлечено к административной ответственности, направлено представление об устранении выяленных нарушений. Исполнение представления находится на контроле, - сообщили общественники со ссылкой на главу территориального отдела Роспотребнадзора Валерия Куприянова.
Он также отметил, что проведенные в зоне влияния котельной завода исследования атмосферного воздуха не выявили отклонений от установленных норм выбросов.
Напомним, о странных осадках с горелой шелухой с завода заговорили еще 22 декабря 2018 года. Информацию обеспокоенные горожане отправили в «Гражданский патруль». Затем история повторилась 15 января 2019 года. Только тогда на город обрушился еще и пепел. Еще один случай произошел 23 января в той части, где жгут лузгу от семечек и, видимо, экономят на фильтрах. Последний серьёзный выброс произошёл 12 февраля, тогда же горожане оставили послание директору завода
ИСТОЧНИК KP.RU