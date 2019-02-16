МЧС предупреждает воронежцев о сильном ветре

СЕГОДНЯ 12:06 2019-02-16T12:07:10+03:00

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В региональном ГУ МЧС предупредили об ужасной погоде, ждущей воронежцев в воскресенье, 17 февраля с 9.00 до 18.00. По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами по Воронежской области ожидается усиление северо-западного ветра до 19 м/с.

Спасатели рекомендуют в этот день ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Также важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

- Находясь на улице, в парковой зоне или в лесу нельзя прятаться под высокорослыми деревьями, лучше удалиться от них метров на 30-40. Если сильный ветер застал на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий, - комментируют в ГУ МЧС по Воронежской области.

Сотрудники МЧС также не рекомендуют скрываться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.

Главное управление МЧС России по Воронежской области напоминает, что при возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: «101» или «112», телефон доверия – 8(473)277-99-00.

ИСТОЧНИК KP.RU