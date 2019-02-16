В воронежском зоопитомнике у двух пар диких кабанов родились малыши

СЕГОДНЯ 11:24 2019-02-16T11:32:45+03:00

Пока поросята живут с родителями на хоздворе, но уже через пару месяцев их переведут на экспозицию

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В Воронежском зоопитомнике «Червленый Яр» сразу у двух пар диких кабанов на свет появилось очаровательное потомство. Пока поросята живут с родителями на хоздворе, но уже через пару месяцев их переведут на экспозицию. Об этом сообщили в группе зоопарка в соцсети в пятницу, 15 февраля.

- Двухнедельные малыши уже проявляют любопытство и ходят в гости в вольер к своим сородичам, которые родились всего три дня назад, - рассказали сотрудники зоопитомника.

Первое потомство появилось раньше - около двух недель назад. А вот второму всего несколько дней. Они пока все время находятся с мамой.

По словам специалистов, кабаны - семейные животные. Пока самки выкармливают малышей, самцы охраняют территорию. При этом грозные кабаны-самцы не делают различий между своими и чужими детенышами, и «спешат на помощь» каждый раз по первому хрюку.

Напомним, дикие кабаны проживают в зоопитомнике с 2014 года и ежегодно приносят потомство.

ИСТОЧНИК KP.RU