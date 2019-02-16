В Воронежской области ищут пропавшего по дороге в школу 14-летнего подростка

СЕГОДНЯ 10:02 2019-02-16T10:02:48+03:00

Максим Астахов до учебного учреждения так и не дошел

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В Воронежской области ищут 14-летнего подростка. Максим Астахов ушел в школу утром, 15 февраля, но до учебного учреждения так и не добрался. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» накануне.

Рост пропавшего 178 см. У Максим Астахова худощавое телосложение, серые глаза и темно-русые волосы. Подросток был одет в куртку-парку и темно-синие брюки. На голове у парня была шапка, а на ногах - кроссовки с желтой и красной полосками.

Если вы что-либо слышали или знаете о местонахождении подростка, звоните по телефонам 8-906-670-23-14, 112 или 02.

Напомним, в тот же день в Воронеже пропал 12-летний Владислав Зашихин. Родители не смогли дозвониться до ребенка и подняли тревогу. Влад до этого часто сбегал из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU