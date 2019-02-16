2019-02-16T10:02:48+03:00
Происшествия

В Воронежской области ищут пропавшего по дороге в школу 14-летнего подростка

Максим Астахов до учебного учреждения так и не дошел
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: из группы поисково-спасательного отряда «Черноземье» в соцсети.Фото: из группы поисково-спасательного отряда «Черноземье» в соцсети.
Изменить размер текста:

В Воронежской области ищут 14-летнего подростка. Максим Астахов ушел в школу утром, 15 февраля, но до учебного учреждения так и не добрался. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» накануне.

Рост пропавшего 178 см. У Максим Астахова худощавое телосложение, серые глаза и темно-русые волосы. Подросток был одет в куртку-парку и темно-синие брюки. На голове у парня была шапка, а на ногах - кроссовки с желтой и красной полосками.

Если вы что-либо слышали или знаете о местонахождении подростка, звоните по телефонам 8-906-670-23-14, 112 или 02.

Напомним, в тот же день в Воронеже пропал 12-летний Владислав Зашихин. Родители не смогли дозвониться до ребенка и подняли тревогу. Влад до этого часто сбегал из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24