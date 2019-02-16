В Воронежской области из-за антисанитарии на 30 суток закрыли столовую

СЕГОДНЯ 09:03 2019-02-16T09:06:16+03:00

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В Бобровском районе Роспотребнадзор на 30 суток закрыл столовую производственного хозяйства. Причиной стали антисанитарные условия. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Воронежской области в пятницу, 15 февраля.

Нарушения выявили во время очередной проверки. Оказалось, что в столовой нет помещения для хранения и нарезки хлеб, кроме того он хранится на столе без упаковки и нарезается непосредственно в обеденном зале. Покрытие стен и пола не позволяет проводить качественную уборку и дезинфекцию - кафель с выбоинами, местами отвалился, краска со стен в варочном цехе облупилась и вздулась, а на побелке нашли следы грибка.

Также уборочный инвентарь неупорядоченно хранится в производственных цехах, а этого быть не должно. Для готовки используется посуда с отбитой эмалью. А продукты работники столовой хранят в обеденном зале и даже на полу без стеллажей. Это могло привести к печальным последствиям для здоровья посетителей.

- Суд признал организацию виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения», и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности столовой производственного хозяйства на срок 30 суток, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU