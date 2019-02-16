Воронежцы показали жуткие условия существования в ветхом квартале

СЕГОДНЯ 08:38 2019-02-16T08:38:36+03:00

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В Воронеже местные жители показали жуткие условия, в которых вынуждены жить. Речь идет о 27 домах квартала, ограниченного улицами 9 Января – Семилукская – Краснодонская – Малаховского. Горожане неоднократно обращались к властям с просьбой расселить в прямом смысле разваливающиеся квартиры, но результата им удалось добиться только недавно. Об этом сообщили активисты ОНФ. Они пообещали проконтролировать снос домов, которое должны будут провести за счет инвесторов.

- В число подлежащих сносу зданий включены три аварийных многоквартирных дома, о расселении которых активисты ОНФ неоднократно просили местные власти в рамках программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Речь идет о бывшем общежитии на улице 9 января, 179, а также расположенных рядом двухэтажных жилых домах на улицах 9 января, 185, и Семилукской, 24, - поясняют общественники.

Наиболее проблемным, по мнению общественника, является бывшее общежитие на улице 9 Января, 179, где живут более 50 семей. Аварийность здания также подтвердила Госжилинспекция: крупные трещины на фасаде, падающие с потолка куски штукатурки, сочащуюся по стенам воду и плесень. Раньше многоэтажка была общежитием, поэтому в квартирах нет отдельных санузлов. Также в доме нет горячей воды, в каждой ванной комнате собственники установили водонагреватели. Из-за этого электропроводка не выдерживает нагрузки и часто происходят короткие замыкания и загорания.

В течении трех лет расселения добивались и жители дома №185 по улице 9 Января. Строение признали непригодным для проживания, так как износ конструктивных элементов в апреле 2016 года составлял 89%. Экспертиза выявила трещины, деформации, прогибы фундаментов, несущих стен, угроза обрушения конструкций здания. Зимой 2018 года из-за течи кровли с потолков обрушилась штукатурка.

Подобные проблемы есть и в соседних домах. Так, жильцам дома № 24 по улице Семилукской пришлось устанавливать в подъезде и квартирах подпорки, чтобы второй этаж не рухнул на первый.

ИСТОЧНИК KP.RU