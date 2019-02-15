2019-02-15T21:25:51+03:00
Спорт

Воронежский «Факел» победил эстонскую «Левадию» и занял третье место в группе

А первым стал курский «Авангард»
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Последняя игра группового турнира Кубка ФНЛ «Факелу» удалась. Надо сказать, и состав в ней был близок к оптимальному – были в нем все лидеры – Осипенко, Молодцов, Афанасьев, Кузьмин, Бирюков. Не хватало только Лебеденко.

В первом тайме классный удар со штрафного удался Максиму Кузьмину. А на 37 минуте провал в обороне «Левадии» обернулся шедевральным голом в исполнении Михаила Афанасьева. Он финтом посадил на попу эстонского защитника и хладнокровно направил мяч мимо вратаря – 1:0.

Едва начался второй тайм, как после подачи с углового мяч хорошо лег на ногу Жураховскому – 1:1. И все же последнее слово в этой игре осталось за «Факелом», точнее за Михаилом Бирюковым. Навес с левого фланга он замкнул головой – голкипер «Левадии» был бессилен – 2:1.

Напомним, первые две встречи «Факела» завершились двумя поражениями: московкому «Спартаку-2» воронежцы проиграли 0:4, а курскому «Авангарду» - 0:2. В итоге наша команда стала третьей в группе D. Первое место заняли соседи из Курска, второе – спартаковцы, а эстонцы стали последними.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже женщине решили заплатить за подхваченный на работе туберкулез 500 тысяч рублей
Гендиректору «Воронежской горэлектросети» не удалось выйти из СИЗО
Бывшего главного ветеринара района Воронежской области обвиняют в аферах на 2,25 миллиона рублей
В Воронежской области извращенец, насиловавший и развращавший школьниц, сядет на 12 лет
В Воронежской области после убийства солдата-срочника возбудили уголовное дело
В Воронеже пропал 12-летний мальчик
В Воронеже иномарка сбила женщину
Воронежец отсудил тысячу рублей у бутурлиновца за оскорбительное видео
В Воронеже с площади Победы во время реконструкции уберут цветники
Водителя, хамски припарковавшего «Мерседес» на пешеходном переходе, оштрафовали на тысячу рублей
Воронежцам расскажут, как жили крестьяне в России в XIX веке
В Воронежской области на жилье детям-сиротам добавят 392 миллиона рублей
Стало известно, из-за чего мог загореться дом в Воронежской области, где погибли три мужчины
Росстат подсчитал, сколько получают школьные учителя в Воронежской области
В Воронеже жители пятиэтажки задыхаются от вони из подвала
В Воронежской области работник фермы убил парня ударом ножа в ногу
В Воронеже за нарушения закрыли три кальянных
Экс-директора воронежского автоцентра "Гаус" заключили под стражу
В Воронежской области на пожаре погиб мужчина
В Воронеже женщина перевела деньги подруге, у которой взломали профиль в соцсетях
Воронежец на сайте-однодневке «купил» смартфон за 46 тысяч рублей