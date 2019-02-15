Воронежский «Факел» победил эстонскую «Левадию» и занял третье место в группе

СЕГОДНЯ 21:23 2019-02-15T21:25:51+03:00

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Последняя игра группового турнира Кубка ФНЛ «Факелу» удалась. Надо сказать, и состав в ней был близок к оптимальному – были в нем все лидеры – Осипенко, Молодцов, Афанасьев, Кузьмин, Бирюков. Не хватало только Лебеденко.

В первом тайме классный удар со штрафного удался Максиму Кузьмину. А на 37 минуте провал в обороне «Левадии» обернулся шедевральным голом в исполнении Михаила Афанасьева. Он финтом посадил на попу эстонского защитника и хладнокровно направил мяч мимо вратаря – 1:0.

Едва начался второй тайм, как после подачи с углового мяч хорошо лег на ногу Жураховскому – 1:1. И все же последнее слово в этой игре осталось за «Факелом», точнее за Михаилом Бирюковым. Навес с левого фланга он замкнул головой – голкипер «Левадии» был бессилен – 2:1.

Напомним, первые две встречи «Факела» завершились двумя поражениями: московкому «Спартаку-2» воронежцы проиграли 0:4, а курскому «Авангарду» - 0:2. В итоге наша команда стала третьей в группе D. Первое место заняли соседи из Курска, второе – спартаковцы, а эстонцы стали последними.

ИСТОЧНИК KP.RU