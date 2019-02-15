2019-02-15T20:52:56+03:00
Общество

В Воронеже женщине решили заплатить за подхваченный на работе туберкулез 500 тысяч рублей

А сначала ее родное ведомство вообще расщедрилось на 70 тысяч
Юрий КОЗЛОВ
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В Воронежском областном суде увеличили компенсацию на 430 тысяч рублей.В Воронежском областном суде увеличили компенсацию на 430 тысяч рублей.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Во вторник, 12 февраля Воронежский областной суд принял решение увеличить размер компенсации помощнику врача-эпидемиолога филиала регионального Центра гигиены и эпидемиологии в Борисоглебске. Женщине удалось доказать, что она подхватила туберкулез, работая с больными. При том, что средств защиты на работе ей не выдавали.

Борисоглебский городской суд посчитал, что такая болезнь стоит 70 тысяч рублей. В смысле компенсации морального вреда. Борисоглебская межрайонная прокуратура посчитала иначе. И подала апелляцию в областной суд. Там решили – увеличить размер компенсации до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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