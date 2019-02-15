Гендиректору «Воронежской горэлектросети» не удалось выйти из СИЗО

СЕГОДНЯ 20:29 2019-02-15T20:51:02+03:00

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В пятницу, 15 февраля, в Воронежском областном суде рассматривали апелляцию защиты гендиректора «Воронежской горэлектросети» Руслана Кочетова. Напомним, в Ленинском районном суде приняли решение арестовать его до 4 апреля. Защита обратилась в вышестоящую инстанцию. Но там решение коллег из района признали правильным. Гендиректор выслушал неблагоприятный для себя вердикт по видеосвязи, доставлять его в суд решили нецелесообразным.

- Будем продолжать отстаивать свою позицию, что содержание Руслана Кочетова в СИЗО ничем не мотивировано. Получим апелляционное определение, и будем подавать кассационную жалобу, - заявил адвокат гендиректора «Воронежской горэлектросети» Алексей Шишмонин.

Напомним, Руслана Кочетова задержали 6 февраля, сотрудники СК предъявили ему обвинению в участии в покушении на мошенничество. По версии следствия, должностные лица «Воронежской горэлектросети», используя печати и реквизиты фирм-однодневок, оформили фиктивные договоры, по которому монополист на рынке электричества в столице Черноземья оказался должен 600 миллионов рублей. Деньги по решению арбитражного суда с предприятия было решено взыскать, вот только аферисты не успели их снять.

Сразу после решения Ленинского районного суда о помещении Кочетова в СИЗО эмоциональный пост в Фейсбуке опубликовала жена гендиректора «Воронежской горэлектросети» Юлия. Она утверждала, что мужа задержали, когда он уже сел в машину, чтобы поехать с семьей на отдых за границу. При этом, по словам Юлии, сильно напугали детей.

11 февраля защита подала апелляцию на арест. Адвокат Кочетова указывал на то, что его подзащитный имеет положительную характеристику по месту работы, у него на иждивении находятся маленькие дети. Отъезд гендиректора за границу

он якобы ни от кого не скрывал. Эмигрировать Кочетову якобы особого смысла не имело – недвижимости «за бугром» у него нет. А деятельность «Воронежской горэлектросети», по версии защиты, абсолютно прозрачна, региональный департамент ЖКХ и энергетики регулярно проверял отчеты, и все по документам у предприятия в порядке. Как видим, вся эта аргументация на членов суда не произвела впечатления.

Кстати, также до 4 апреля по тому же делу отправили в СИЗО заместителя гендиректора «Воронежской горэлектросети» по финансам Марию Аркатову. Однако ничего об ее апелляции не слышно.

ИСТОЧНИК KP.RU