Бывшего главного ветеринара района Воронежской области обвиняют в аферах на 2,25 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 19:47 2019-02-15T19:52:01+03:00

За получение "добавок" к зарплате от районных организации бывший главный врач-ветеринар "заработал" уголовное дело по двум статьям УК. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

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В четверг, 14 февраля, сотрудники Следственного комитета направили в Новоусманский районный суд уголовное дело бывшего руководителя Верхнехавской районной станции по борьбе с болезнями животных.

По версии следствия, 35-летний мужчина настоятельно советовал организациям, где надо было провести дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию, заключать договоры с подконтрольными ему фирмами. Те, как правило, соглашались. В итоге с июля 2015 года по август 2017 года главный районный ветеринар получил солидную добавку к зарплате – более 1,9 миллиона рублей.

А еще начальник получил лично от представителей агрофирмы взятку в виде предоставления его близкой родственнице имущественных прав на сумму около 350 тысяч рублей. За это он обещал всячески покровительствовать и помогать этой организации, а также не усердствовать в проверках ее деятельности.

- Следователи собрали достаточно доказательств в отношении теперь уже бывшего руководителя. Его вину подтверждают показания свидетелей, заключения экономических, криминалистических и почерковедческих судебных экспертиз, данные, полученные во время обысков, - рассказал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления Александр Медведев.

Бывший руководитель ответит перед судом по двум статьям УК: ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU