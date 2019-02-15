В Воронежской области извращенец, насиловавший и развращавший школьниц, сядет на 12 лет

СЕГОДНЯ 19:10 2019-02-15T19:10:33+03:00

Если приговор не удастся обжаловать, 23-летний житель Петропавловского района отправится в колонию строгого режима на 12 лет. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

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В конце июня 2018 года 23-летний житель Петропавловского района надругался над 11-летней девочкой. Примерно в то же время он совершил развратные действия на глазах другой школьницы 14 лет. Извращенца разоблачили.

В пятницу, 15 февраля, состоялся суд. Извращенец отвечал сразу по двум статьям УК: п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и ч. 1 ст. 135 УК РФ «Развратные действия» Молодой человек утверждал, что он не виноват. Однако суд посчитал доказательства достаточными для вынесения приговора. Теперь извращенец отправится в колонию строгого режима на 12 лет и один месяц. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней.

ИСТОЧНИК KP.RU