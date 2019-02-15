2019-02-15T17:58:22+03:00
Общество

В Воронеже пропал 12-летний мальчик

Хотя Влад Зашихин ушел из дома менее суток назад, родители сильно беспокоятся
Юрий КОЗЛОВ
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Мальчик уже не первый раз убегает из дома.Мальчик уже не первый раз убегает из дома.Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.
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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» в своей группе ВКонтакте сообщили о том, что пропал 12-летний Владислав Зашихин. Мальчик ушел из дома 15 февраля, но родители забеспокоились, так как дозвониться до него невозможно. Кроме того, Влад до этого часто сбегал из дома.

Приметы Владислава Зашихина: рост 160 сантиметров, черная шапка с синими надписями, коричневая куртка, темно-серые кеды с белой подошвой, темно-синие джинсы, рваные на коленках.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Владислав Зашихин, просят позвонить по телефонам 8-906-670-23-44, 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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