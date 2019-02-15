2019-02-15T17:45:59+03:00
Происшествия

В Воронеже иномарка сбила женщину

Ее отвезли в БСМП
Юрий КОЗЛОВ
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В пятницу, 15 февраля, в 13.35 у дома № 34 на улице Народной случилось ДТП. «Форд-Фьюжн» сбил женщину, переходившую дорогу не по «зебре».

- Иномарка, которой рулил 36-летний мужчина, ехала со стороны улицы Новгородской в направлении Солнечной. 66-летняя женщина получила серьезные травмы, ее отвезли в БСМП. Обстоятельства аварии продолжают выяснять, - рассказали в городском отделе пропаганды УГИБДД.

Очевидцы ДТП сообщили, что скорая приехала быстро. Женщину отвезли в больницу еще до приезда полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU

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