2019-02-15T16:49:41+03:00
Общество

Воронежец отсудил тысячу рублей у бутурлиновца за оскорбительное видео

Мужчина выложил запись с ругательствами в адрес своего недруга на youtube
Юрий КОЗЛОВ
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Житель Бутурлиновки может оспорить штраф или просто заплатить тысячу.Житель Бутурлиновки может оспорить штраф или просто заплатить тысячу.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Бутурлиновский районный суд рассмотрел иск воронежца к жителю Бутурлиновки о компенсации морального вреда. Дело в том, что мужчина из райцентра, ненавидящий знакомого из столицы Черноземья, выложил на youtube, где многократно оскорбил предмет своей нелюбви. Бутурлиновец, можно сказать, рецидивист. Его уже привлекали к ответственности по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме».

Обиженный воронежец запросил 20 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Суд его аппетиты сильно урезал. В итоге житель Бутурлиновки обязан будет заплатить изруганному воронежцу тысячу рублей и оплатить судебные расходы. Любитель выкладки скандального видео еще может оспорить приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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