Воронежец отсудил тысячу рублей у бутурлиновца за оскорбительное видео
Бутурлиновский районный суд рассмотрел иск воронежца к жителю Бутурлиновки о компенсации морального вреда. Дело в том, что мужчина из райцентра, ненавидящий знакомого из столицы Черноземья, выложил на youtube, где многократно оскорбил предмет своей нелюбви. Бутурлиновец, можно сказать, рецидивист. Его уже привлекали к ответственности по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме».
Обиженный воронежец запросил 20 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Суд его аппетиты сильно урезал. В итоге житель Бутурлиновки обязан будет заплатить изруганному воронежцу тысячу рублей и оплатить судебные расходы. Любитель выкладки скандального видео еще может оспорить приговор.
ИСТОЧНИК KP.RU