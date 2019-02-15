2019-02-15T16:11:49+03:00
Общество

В Воронеже с площади Победы во время реконструкции уберут цветники

Их заменят фонтанами [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Так площадь Победы будет выглядеть ночью.Так площадь Победы будет выглядеть ночью.Фото: gkdt.ru
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На сайте проектного института «Гипрокоммундортранс», выигравшего тендер на реконструкцию площади Победы, появилась информация о том, каким будет этот мемориал в ближайшем будущем.

Площадь планируют выложить гранитной брусчаткой и плиткой с темным и светло-серым рисунком в виде пересекающихся между собой полос под прямым углом. Участки рядом со стелой, скульптуры и стена с именами Героев войны собираются сделать из красного гранита.

Таким будет вид на обновленную площадь с высоты птичьего полета. Фото: gkdt.ru

Таким будет вид на обновленную площадь с высоты птичьего полета.Фото: gkdt.ru

Между стелой и памятником планируют убрать газоны и на их месте сделать группу каскадных фонтанов в два ряда с вечерней и ночной подсветкой. Кроме того, сделают смотровые площадки, которые будут напоминать фрагмент стены старой крепости.

Фонтаны появятся и у стелы... Фото: gkdt.ru

Фонтаны появятся и у стелы...Фото: gkdt.ru

...и у памятника. Фото: gkdt.ru

...и у памятника.Фото: gkdt.ru

Склон планируют очистить от кустов и деревьев, которые сейчас растут как попало. Также собираются укрепить склон, который, особенно по весне, часто сползает вниз, и посадить там газон. Кроме того, поставят новые фонари, сделают подсветку стелы и памятника. Также поставят скамейки, урны и ограждения у склона.

У склона поставят новое ограждение. Фото: gkdt.ru

У склона поставят новое ограждение.Фото: gkdt.ru

На площади сделают новые скамейки. Фото: gkdt.ru

На площади сделают новые скамейки.Фото: gkdt.ru

Площадь Победы будет располагать к романтике. Фото: gkdt.ru

Площадь Победы будет располагать к романтике.Фото: gkdt.ru

Напомним, на разработку проекта «Гипрокоммундортрансу» выделили 5,2 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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