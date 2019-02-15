Водителя, хамски припарковавшего «Мерседес» на пешеходном переходе, оштрафовали на тысячу рублей

СЕГОДНЯ 15:35 2019-02-15T15:35:58+03:00

Из-за него пенсионерам и детям приходилось лезть на сугробы, чтобы перейти дорогу

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В Воронеже в соцсетях недавно появилось фото, подтверждающее, что14 февраля примерно в 15:00 водитель автомобиля «Мерседес-Бенц» припарковался прямо на пешеходном переходе около дома №89 по улице Сакко и Ванцетти. Водитель дорогой иномарки бросил машину так, что горожанам приходилось перебираться через сугробы, чтобы перейти дорогу.

- За рулем автомобиля находился 49-летний местный житель. Он привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.19 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Остановка или стоянка на пешеходном переходе». На правонарушителя наложен административный штраф в размере тысячи рублей, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, если аы стали свидетелем нарушения Правил дорожного движения, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону 269-61-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU