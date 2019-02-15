В Воронежской области на жилье детям-сиротам добавят 392 миллиона рублей
Сотрудники прокуратуры Воронежской области при проверке регионального бюджета на 2019 год обнаружили, что на покупку жилья сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выделили всего 75,6 миллионов рублей. Между тем на обеспечение квартирами по этой статье стоят очереди.
Прокурор Воронежской области Николай Шишкин сообщил губернатору Александру Гусеву о таком недопустимом положении дел. Глава региона после этого разговора внес законопроект в облдуму о направлении на обеспечение жильем сирот и детей, приравненных к ним, еще 392 миллионов рублей.
В Воронежской областной Думе приняли изменения в законопроект. Таким образом, на жилье детям, оставшимся без родителей в 2019 году направят 467,6 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU