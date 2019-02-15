В Воронежской области на жилье детям-сиротам добавят 392 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:04 2019-02-15T15:12:19+03:00

В областном правительстве решили направить на жилье сиротам еще 392 миллиона рублей. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

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Сотрудники прокуратуры Воронежской области при проверке регионального бюджета на 2019 год обнаружили, что на покупку жилья сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выделили всего 75,6 миллионов рублей. Между тем на обеспечение квартирами по этой статье стоят очереди.

Прокурор Воронежской области Николай Шишкин сообщил губернатору Александру Гусеву о таком недопустимом положении дел. Глава региона после этого разговора внес законопроект в облдуму о направлении на обеспечение жильем сирот и детей, приравненных к ним, еще 392 миллионов рублей.

В Воронежской областной Думе приняли изменения в законопроект. Таким образом, на жилье детям, оставшимся без родителей в 2019 году направят 467,6 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU