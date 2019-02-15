Стало известно, из-за чего мог загореться дом в Воронежской области, где погибли три мужчины

СЕГОДНЯ 14:12 2019-02-15T15:41:55+03:00

Пожар потушили через два часа после сообщения о нем. Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области

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Стали известны подробности пожара в селе Орловка Таловского района. Напомним, около восьми утра 12 февраля там загорелся дом. Пожар удалось потушить в 10.11. Дом к тому моменту практически сгорел, - огонь прорвался сквозь крышу. На пепелище обнаружили три трупа мужчин 41 года, 54 лет и 61 года.

Местные жители рассказали, что трое погибших были бомжами, по ночам они ютились в заброшенном доме, грелись там и выпивали. Еще до трагедии был случай, когда у них загорелся матрац, но тогда все обошлось. По всей видимости, и на этот раз к пожару привело неосторожное обращение с огнем – либо плохо следили за отопительными приборами, либо кто-то из бомжей закурил и заснул. Впрочем, точную причину их смертей определит только экспертиза.

Напомним, по факту пожара сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Максимальное наказание по ней – четыре года лишения свободы. В том случае, если виновник возгорания погиб, дело, естественно прекратят.

ИСТОЧНИК KP.RU