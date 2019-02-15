Росстат подсчитал, сколько получают школьные учителя в Воронежской области

СЕГОДНЯ 13:52 2019-02-15T13:54:18+03:00

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Зарплату школьных учителей за 2018 год на днях подсчитали в Росстате: оказалось, что педагог в нашей стране получает в среднем 38 419 рублей. Однако регион региону, конечно же, рознь. Вам нравится помогать мальчишкам и девчонкам открывать в себе новые таланты? При этом вы хотите хорошо зарабатывать? Тогда вам нужно уезжать на Чукотку. Именно тамошние учителя зарабатывают больше всех - 93 тысячи рублей в месяц.

Как вариант есть еще школы Ямало-Ненецкого автономного округа, в которых, по статистике, средняя зарплата более 90 тысяч. Не отстает и Москва - свыше 92 тысяч рублей в месяц выдают там педагогам.

Но что же Воронеж? Для начала стоит отметить, что именно в Центральном федеральном округе самый высокий уровень средней зарплаты - 53 798 рублей. Понятно дело, что округ во многом на вершину «вытаскивает» столица.

В Воронежской области в 2018 году зарплата учителя школы в среднем составляла 27 544 рубля. Напомним, воронежстат сообщал, что в прошлом году средняя зарплата жителя области составила 30,6 тысяч рублей.

Примерно те же 27 тысяч получают соседи из Липецкой и Белгородской областей. А вот в Курском, Орловском и особенном Тамбовском регионах дела обстоят похуже. Там средняя зарплата от 23 до 25 тысяч рублей.

Кстати, меньше всего зарабатывают учителя в Дагестане - чуть менее 21 тысячи рублей в месяц. И ведь это только средняя сумма!

ИСТОЧНИК KP.RU