В Воронеже жители пятиэтажки задыхаются от вони из подвала

СЕГОДНЯ 13:49 2019-02-15T13:50:43+03:00

Там прорвалась канализация – в очередной раз

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Жители дома № 21 на улице Арзамасской Левобережного района жалуются на прорвавшуюся в подвале трубу канализации.

- На первом этаже проживают, в основном, пенсионеры и инвалиды. А вонючая жидкость из подвалов уже доходит до порога нашего подъезда, - рассказала женщина, позвонившая в редакцию. – Эта труба регулярно прорывается. Летом приходили коммунальные работники, заглушку какую-то сделали, она неделю простояла и снова потекло. Говорят, труба сгнила, нужен капитальный ремонт, ну а нам-то с этих слов что, легче? Задыхаемся просто от ужасного запаха.

Дом № 1 построили в 1971 году, там в 96 квартирах прописаны 224 жильца, капитальный ремонт подвала запланирован на 2022 год.

ИСТОЧНИК KP.RU