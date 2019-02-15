2019-02-15T13:17:03+03:00
Происшествия

В Воронежской области работник фермы убил парня ударом ножа в ногу

Мужчина заявил о том, что хотел только ранить молодого человека
Юрий КОЗЛОВ
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Удар ножом обернулся для молодого человека смертью, а для 52-летнего мужчины - восьми годами колонии строгого режима.Удар ножом обернулся для молодого человека смертью, а для 52-летнего мужчины - восьми годами колонии строгого режима.Фото: из архива «КП»
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В октябре 2018 года ссора на молочной ферме в селе Шувалов Павловского района закончилась убийством.

52-летний житель села поругался с 22-летним парнем, работавшим на той же ферме. Старший участник ссоры выхватил нож и резанул молодого человека в левое бедро. Парня отвезли в больницу. Как ни старались врачи, спасти его не смогли.

- На предварительном следствии мужчина заявил, что ударив коллегу ножом в ногу, и подумать не мог, что он от этого умрет. Его арестовали. Вину мужчины подтверждают показания свидетелей и заключения судебных экспертиз, - рассказала и.о. руководителя Павловского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Надежда Гончарук.

Убийцу приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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