2019-02-15T13:03:08+03:00
Общество

В Воронеже за нарушения закрыли три кальянных

В заведениях зашкаливал уровень шума и не работала вентиляция
Елена ФЕДЯШЕВА
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В течение 2018 года сотрудники управления Роспотребнадзора по Воронежской области осмотрели 95131 пачек табачной продукции на 74 торговых предприятиях. На 49 объектах выявили нарушения закона. Самыми распространенными нарушениями стали отсутствие знака о запрете курения, претензии к размещению табачной продукции, а также ее реализация в киосках или вблизи учреждений образования.

- За выявленные нарушения в отношении ответственных лиц возбудили 49 дел об административных правонарушениях, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области. – По итогам рассмотрения дел нарушителей наказали штрафами.

В числе проверенных ведомством были четыре точки, реализующие курительные смеси. Здесь также нашлись нарушения, касающиеся работы вентиляции и уровню звука. Решением районных судов Воронежа эти кальянные закрывали на срок от 20 до 90 суток. По истечению этого срока три заведения были ликвидированы, а одно устранило выявленные нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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