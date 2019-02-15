2019-02-15T12:45:02+03:00
Происшествия

В Воронежской области на пожаре погиб мужчина

Трагедия произошла в Павловском районе
Юрий КОЗЛОВ
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В последние три дня на пожарах погибли четверо мужчин.В последние три дня на пожарах погибли четверо мужчин.Фото: Алексей ФОКИН
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В четверг, 14 февраля, в селе Елизаветовка Павловского района на улице 30 лет Победы загорелся дом.

- О пожаре нам сообщили в 22.24, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области. – На место. ЧП выезжали шесть сотрудников на двух машинах. Горевший частный дом 8x9 метров потушили в 22.50. На месте пожара обнаружили труп 68-летнего хозяина дома. По предварительным данным, дом загорелся из-за неосторожного курения.

Напомним, 12 февраля около восьми утра загорелся дом в селе Орловка Таловского района, на пожаре погибли 61-летний хозяин и два его гостя 41 и 54 лет. 13 февраля сотрудники Следственного комитета возбудили по факту этой трагедии уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

ИСТОЧНИК KP.RU

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