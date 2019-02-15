В Воронеже женщина перевела деньги подруге, у которой взломали профиль в соцсетях

СЕГОДНЯ 12:35 2019-02-15T12:35:28+03:00

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С 35-летней жительницей Советского района Воронежа на днях вышла на связь ее давняя приятельница. Со страницы в социальной сети эта подруга рассказала о своих трудностях и попросил денег в долг. Женщина откликнулась и перевала 16 тысяч рублей. Позже выяснилось, что страница знакомой взломана, и с просьбой о финансовой помощи она не обращалась.

Полицейские разыскивают преступников. Но это не так-то просто. Возбуждено уголовные дела по статье «Мошенничество».

- Настоятельно рекомендуем жителям города проявлять бдительность и не поддаваться на провокации лиц, пытающихся использовать доверчивость граждан в своих противоправных целях, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU