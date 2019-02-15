Воронежец на сайте-однодневке «купил» смартфон за 46 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:23 2019-02-15T12:23:03+03:00

Мужчина думал, что фантастически сэкономит, но сам потерял деньги

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35-летнему жителю Коминтерновского района на одном из сайтов приглянулся новенький смартфон. Современная модель, отличная цена, доставка в течение 24 часов - что еще нужно? Мужчина решился на покупку и оставил заказ.

Через некоторое время ему позвонил мужчина и, представившись сотрудником торговой компании, уточнил, что необходимо внести полную предоплату товара на расчетный счет.

Воронежец поверил и перевел 46 тысяч рублей по указанным реквизитам, а на электронную почту торговой компании отправил скрин-шот платежа. В ответ пришло сообщение, что заказ будет доставлен через 24 часа.

Вот только спустя сутки, мобильный телефон, с которого звонил лжесотрудник торговой компании, оказался выключенным, а доступ к странице сайта недоступен. Подождав несколько дней, молодой человек обратился в полицию.

К сожалению, сейчас в сети множество сайтов-однодневок, которые предлагают гаджеты за копейки. Вот только ваши деньги попросту уходят в никуда. Будьте бдительнее!

ИСТОЧНИК KP.RU