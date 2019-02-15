2019-02-15T12:23:03+03:00
Происшествия

Воронежец на сайте-однодневке «купил» смартфон за 46 тысяч рублей

Мужчина думал, что фантастически сэкономит, но сам потерял деньги
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Деньги мужчина перевел со своей картыДеньги мужчина перевел со своей картыФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

35-летнему жителю Коминтерновского района на одном из сайтов приглянулся новенький смартфон. Современная модель, отличная цена, доставка в течение 24 часов - что еще нужно? Мужчина решился на покупку и оставил заказ.

Через некоторое время ему позвонил мужчина и, представившись сотрудником торговой компании, уточнил, что необходимо внести полную предоплату товара на расчетный счет.

Воронежец поверил и перевел 46 тысяч рублей по указанным реквизитам, а на электронную почту торговой компании отправил скрин-шот платежа. В ответ пришло сообщение, что заказ будет доставлен через 24 часа.

Вот только спустя сутки, мобильный телефон, с которого звонил лжесотрудник торговой компании, оказался выключенным, а доступ к странице сайта недоступен. Подождав несколько дней, молодой человек обратился в полицию.

К сожалению, сейчас в сети множество сайтов-однодневок, которые предлагают гаджеты за копейки. Вот только ваши деньги попросту уходят в никуда. Будьте бдительнее!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежец отсудил тысячу рублей у бутурлиновца за оскорбительное видео
В Воронеже с площади Победы во время реконструкции уберут цветники
Водителя, хамски припарковавшего «Мерседес» на пешеходном переходе, оштрафовали на тысячу рублей
Воронежцам расскажут, как жили крестьяне в России в XIX веке
В Воронежской области на жилье детям-сиротам добавят 392 миллиона рублей
Стало известно, из-за чего мог загореться дом в Воронежской области, где погибли три мужчины
Росстат подсчитал, сколько получают школьные учителя в Воронежской области
В Воронеже жители пятиэтажки задыхаются от вони из подвала
В Воронежской области работник фермы убил парня ударом ножа в ногу
В Воронеже за нарушения закрыли три кальянных
Экс-директора воронежского автоцентра "Гаус" заключили под стражу
В Воронежской области на пожаре погиб мужчина
В Воронеже женщина перевела деньги подруге, у которой взломали профиль в соцсетях