В Воронеже карантин для школьников продлили на три дня
В общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования еще на три дня продлили карантин. По рекомендации регионального управления Роспотребнадзора школьники останутся на незапланированных каникулах до 20 февраля включительно. Соответствующий приказ подготовило управление образования и молодежной политики администрации Воронежа.
Напомним, с 7 февраля во всех общеобразовательных учреждениях Воронежа будет временно приостановлен учебно-воспитательный процесс. Планировалось, что карантин продлится до 17 февраля включительно. Однако процесс выздоровления, видимо, затянулся.
Еще 23 января первые 12 классов в разных школах были закрыты на карантин. Затем это число только росло: 44, 104, 161. Первой полностью закрыли школу №25.
А вот детские сады по-прежнему будут работать в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU