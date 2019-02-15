В Воронеже карантин для школьников продлили на три дня

СЕГОДНЯ 12:05 2019-02-15T12:05:43+03:00

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В общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования еще на три дня продлили карантин. По рекомендации регионального управления Роспотребнадзора школьники останутся на незапланированных каникулах до 20 февраля включительно. Соответствующий приказ подготовило управление образования и молодежной политики администрации Воронежа.

Напомним, с 7 февраля во всех общеобразовательных учреждениях Воронежа будет временно приостановлен учебно-воспитательный процесс. Планировалось, что карантин продлится до 17 февраля включительно. Однако процесс выздоровления, видимо, затянулся.

Еще 23 января первые 12 классов в разных школах были закрыты на карантин. Затем это число только росло: 44, 104, 161. Первой полностью закрыли школу №25.

А вот детские сады по-прежнему будут работать в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU