2019-02-15T11:50:57+03:00
Происшествия

В Воронеже заведующего отделением реанимации облбольницы арестовали за взятки

За три года он успел получить около 900 тысяч рублей
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Суд отправил медика под арестСуд отправил медика под арестФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Суд отправил под арест Игоря Губкина, заведующего отделением анестезиологии-реанимации №1 БУЗ ВО «ВОКБ №1. Мужчину подозревают в получении взятки.

По версии следствия, медик в августе 2015 года потребовал от двух сотрудниц ежемесячно передавать ему «вознаграждение». Он в свою очередь установил им стимулирующую надбавку к окладу и дал возможность работать на постоянной основе в плановых операционных залах, что также влияет на размер зарплаты врачей.

Сотрудницы решили не перечить начальнику. С августа 2015 года по 10 января 2019 года они передали заведующему около 900 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски по месту работы и жительства врача. Были изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Сейчас проверяется, мог ли он проворачивать аналогичные схемы и с другими коллегами.

-. В обязательном порядке будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления, и внесены соответствующие представления. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления Александр Медведев.

По информации администрации областной больницы №1, подозреваемый уволен с должности заведующего отделением анестезиологии-реанимации №1 ВОКБ №1 по результатам проведения служебной проверки, начатой 21 января 2019 года. Основанием для проведения служебной проверки стало заявление одного из врачей этого отделения о должностных злоупотреблениях со стороны заведующего.

Игорь Губкин уволен с должности заведующего отделением анестезиологии-реанимации №1 ВОКБ №1. 21 января администрация областной больницы №1 начала служебную проверку в отношении него. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

- Основанием стало заявление одного из врачей отделения о должностных злоупотреблениях со стороны заведующего. Сообщаем, что некоторые факты, изложенные заявителем, успели найти свое подтверждение в ходе служебной проверки, - отметили в облздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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