В Воронеже в январе зафиксирован шокирующий рост цен

СЕГОДНЯ 11:22 2019-02-15T11:22:32+03:00

Дорожали и продукты, и вещи, и лекарства

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В Воронежстате сообщили, что цены за январь 2019 года поднялись на 1%. Прошлый год начинался значительно лучше - тогда прирост составил всего 0.3%. Что же подорожало больше всего?

С декабря 2018 года цены на продукты повысились на 0.8%. Значительно повысилась стоимость помидоров и винограда (в 1.2 раза). Подорожали рыбное филе, стерилизованное молоко, манная крупа, овсяные хлопья «Геркулес», натуральный кофе, все виды овощей, яблоки и груши (на 2.4–13 %).

В то же время, если верить специалистам, цены на свинину, разделанную рыбу лососевых пород, рис, лимоны и апельсины снизились на 1.8–6.8 %.

Непродовольственные товары в январе подорожали на 0.9% На 2.9–21.9% выросли цены на кухонные рабочие столы и навесные шкафы, газеты, рубероид, металлочерепицу, отечественные легковые автомобили. Одновременно отмечено снижение цен на детские матрасы, стиральный порошок, фотоаппараты и газовое моторное топливо (на 1.7–10 %).

Среди медицинских товаров на 2.7–6.6 подорожали нимесулид, панкреатин, алмагель, линекс, отечественная вата. А вот аппараты для измерения артериального давления, эссенциале форте Н, сульфацетамид подешевели на 1.8–4.7 процента.

Также возросла плата за посещение детских яслей и садов, пересылку простой посылки внутри России, удостоверение завещания в нотариальной конторе (на 6.7–17.3 %). Тарифы на коммунальные услуги поднялись на 1.2–1.9 процента. Одновременно на 6.1–7.9 процента снизилась стоимость полета в салоне экономкласса самолета и проезда в поездах дальнего следования.

ИСТОЧНИК KP.RU