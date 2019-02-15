После ДТП в Воронеже «Фольксваген Тигуан» отбросило на пенсионерку с грудным ребенком

СЕГОДНЯ 11:08 2019-02-15T11:09:52+03:00

«Фольксваген», который весит под две тонны, отбросило на бабушку с новорожденным ребенком Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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14 февраля примерно 18:35 у одного из домов по улице Правды «Фольксваген Тигуан» наехал на 61-летнюю женщину с пятимесячным мальчиком. За рулем кроссовера был 28-летний воронежец, он ехал в сторону улицы Беговая.

На нерегулируемом перекрестке мужчина почему-то не пропустил «Нексию», которая ехала по главной дороге - по улице 45 Стрелковой дивизии. За рулем корейской машины был 36-летний местный житель.

«Фольксваген», который весит под две тонны, отбросило на бабушку с новорожденным ребенком - они в этот момент стояли на тротуаре. К счастью, обошлось: пенсионерка с ребенком уже вечером сами обратились за медицинской помощью

- Сотрудниками полиции проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU